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Armutlu bademli kek

Elif Edes Tapan'dan "Armutlu Bademli Kek" tarifi

Hazırlayan: Elif Edes Tapan/Mutlu Mutfak
Fotoğraf: Hande Göksan

Malzemeler
125 gr tereyağı
125 gr toz şeker
1 paket vanilya
2 yumurta
1 limon rendesi
200 gr un
1 çay kaşığı kabartma tozu
3 adet orta boy armut
2 yemek kaşığı file badem


Hazırlanışı
Tereyağı, şeker ve vanilyayı birlikte ezin. Yumurtaları ilave ederek karıştırın. Limon rendesi, un ve kabartma tozunu ekleyin, tümünü karıştırın. Dikdörtgen veya yuvarlak kek kalıbını yağlayın, karışımı kalıba alın. Armutları soyarak uzunlamasına ikiye kesin. Üzerlerini çentikleyin. Kek hamurunun üzerine dizin. Bademleri serpiştirin. 180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Üzerinde erimiş çikolatayı gezdirin.

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