Badem ezmeli mini kek

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6 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

150 gr toz şeker

150 ml süt

300 gr un

3 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

12 parça badem ezmesi

Üzeri için

Çırpılmış krema

Süsleme şekerleri



Hazırlanışı:

Yumurtarla şekeri mikserle iyice çırpın. Süt, un, kakao ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Hamuru kağıttan küçük muffin kaplarına doldurun. İçlerine birer badem ezmesi yerleştirin. 180 derece fırında kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine çırpılmış krema sıkıp süsleme şekerleri serpiştirin.