Badem ezmeli mini kek
6 kişilik
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Malzemeler
3 yumurta
150 gr toz şeker
150 ml süt
300 gr un
3 tatlı kaşığı kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
12 parça badem ezmesi
Üzeri için
Çırpılmış krema
Süsleme şekerleri
Hazırlanışı:
Yumurtarla şekeri mikserle iyice çırpın. Süt, un, kakao ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Hamuru kağıttan küçük muffin kaplarına doldurun. İçlerine birer badem ezmesi yerleştirin. 180 derece fırında kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine çırpılmış krema sıkıp süsleme şekerleri serpiştirin.