Bademli ve Limon Kremalı Kek

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4 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

2.5 su bardağı un

1 paket şekerli vanilin

1 paket hamur kabartma tozu

1 su bardağı badem

Üzeri için

250 gr labne peyniri

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım paket krem şanti



Hazırlanışı:

Yumurta ile pudra şekerini mikserle çırpın. Süt, ayçiçek yağı, vanilin, elenmiş un ve hamur kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Son olarak bademleri ilave edip karıştıramaya devam edin. Kek kalıbını yağlayıp hamuru aktarın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar pişirin. Soğumaya bırakın. Labne peyniri, krem şanti, pudra şekeri ve şekerli vanilini mikserle çırpın. Limon kabuğunun yarısını kremaya karıştırın. Keki dilimlere bölüp üzerlerine krema sürün. Kalan limon kabuğu ile süsleyip servis yapın.