Beyaz çikolata soslu meyveli kek

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8 kişilik -

Malzemeler

150 gr oda ısısında yumuşatılmış tereyağı

150 gr toz şeker

2 yumurta

1.5 su bardağı un

100 gr kuru kayısı

100 gr kuru siyah üzüm

100 gr iri çekilmiş ceviz

100 gr iri kırılmış badem

50 gr file Antep fıstığı

50 gr Hindistan cevizi

100 gr yaban mersini kurusu

Beyaz çikolata sosu için

100 ml krema

250 gr beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Tereyağını ve toz şekeri derin bir kaba alıp mikser ile çırpın. Krema kıvamına geldikten sonra yumurtaları teker teker ilave edip çırpmaya devam edin. Unu ekleyip spatula ile karıştırın. Tavla zarı büyüklüğünde doğradığınız kayısı, ceviz, badem, Antep fıstığı, Hindistan cevizi, kuru üzüm ve yaban mersini kurusunu ilave edip spatula ile karıştırın. Yağladığınız kare fırın kabına malzemeyi döküp yayın. Önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında 35-40 dakika pişirin. Pişen keki fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Çikolata sosu için kremayı ve ince kıydığınız beyaz çikolatayı bir kaba alıp benmari usulü eritin. Çikolata sosunu kabından çıkarmadığınız kekin üzerine döküp yayın. Buzdolabında 30-40 dakika sosun katılaşması için bekletin. Dilimleyip servis yapın.