Beyaz çikolata soslu meyveli kek
8 kişilik
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Malzemeler
150 gr oda ısısında yumuşatılmış tereyağı
150 gr toz şeker
2 yumurta
1.5 su bardağı un
100 gr kuru kayısı
100 gr kuru siyah üzüm
100 gr iri çekilmiş ceviz
100 gr iri kırılmış badem
50 gr file Antep fıstığı
50 gr Hindistan cevizi
100 gr yaban mersini kurusu
Beyaz çikolata sosu için
100 ml krema
250 gr beyaz çikolata
Hazırlanışı:
Tereyağını ve toz şekeri derin bir kaba alıp mikser ile çırpın. Krema kıvamına geldikten sonra yumurtaları teker teker ilave edip çırpmaya devam edin. Unu ekleyip spatula ile karıştırın. Tavla zarı büyüklüğünde doğradığınız kayısı, ceviz, badem, Antep fıstığı, Hindistan cevizi, kuru üzüm ve yaban mersini kurusunu ilave edip spatula ile karıştırın. Yağladığınız kare fırın kabına malzemeyi döküp yayın. Önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında 35-40 dakika pişirin. Pişen keki fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Çikolata sosu için kremayı ve ince kıydığınız beyaz çikolatayı bir kaba alıp benmari usulü eritin. Çikolata sosunu kabından çıkarmadığınız kekin üzerine döküp yayın. Buzdolabında 30-40 dakika sosun katılaşması için bekletin. Dilimleyip servis yapın.