The Grand Tarabya Oteli pastane danışmanı şef Berfe Tümen'den nefis ve şık bir alternatif...

Pandispanya için malzemeler:

5 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3/4 çay bardağı soğuk su



Hazırlanışı:

Önce yumurta ve şekeri mikserle çırpın. Daha sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı yavaşça ekleyip karıştırmaya devam edin. En son soğuk suyu koyun. 180 derecede 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra yuvarlak şekilde kesin. Aralarını beyaz rüya pasta kremasıyla doldurun ve dışını sıvayın.

Krema için malzemeler:

2 su bardağı krema

2 su bardağı beyaz çikolata

Şeker hamuru



Hazırlanışı: Kremayı mikserde çırpın. Erimiş beyaz çikolatayı ilave edip karıştırın. Silikon kalıplara koyup buzdolabına koyun. Donduktan sonra çıkarın ve şeker hamuru ile kaplayıp dilediğiniz gibi süsleyin.





*EvBahçe dergisinden alınmıştır.



