Çaylı cupcake

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24-26 kişilik

Malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı soğuk demli çay

1 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 çay bardağından az sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tarçın

2 su bardağı şeker

Ceviz veya kabuksuz antep fıstığı



Yapılışı

Yumurta ve şekerleri iyice çırpın. Sırasıyla diğer malzemeleri aynı kabın içine ekleyin. Kalıplara dökülen karışımı 160 derece ile ısınmış fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.



Süsleme

Soğuyan cupcake’lerinizin üzerini önce beyaz şeker hamurlarıyla kapatın ardından kalıplar yardımıyla kestiğiniz çiçekler ile süsleyin.