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Çaylı cupcake

 24-26 kişilik
Malzemeler
2 yumurta
1 su bardağı soğuk demli çay
1 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
1 çay bardağından az sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tarçın
2 su bardağı şeker
Ceviz veya kabuksuz antep fıstığı

Yapılışı
Yumurta ve şekerleri iyice çırpın. Sırasıyla diğer malzemeleri aynı kabın içine ekleyin. Kalıplara dökülen karışımı 160 derece ile ısınmış fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.

Süsleme
Soğuyan cupcake’lerinizin üzerini önce beyaz şeker hamurlarıyla kapatın ardından kalıplar yardımıyla kestiğiniz çiçekler ile süsleyin.

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