Çaylı cupcake
24-26 kişilik
Malzemeler
2 yumurta
1 su bardağı soğuk demli çay
1 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
1 çay bardağından az sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tarçın
2 su bardağı şeker
Ceviz veya kabuksuz antep fıstığı
Yapılışı
Yumurta ve şekerleri iyice çırpın. Sırasıyla diğer
malzemeleri aynı kabın içine ekleyin. Kalıplara
dökülen karışımı 160 derece ile ısınmış fırında üzeri
pembeleşinceye kadar pişirin.
Süsleme
Soğuyan cupcake’lerinizin
üzerini önce beyaz şeker
hamurlarıyla kapatın ardından
kalıplar yardımıyla kestiğiniz
çiçekler ile süsleyin.