Cevizli ve kahve glazürlü kek

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

170 gr tereyağı

2 su bardağı ceviz içi

2 su bardağı esmer şeker

3 su bardağı un

2 tatlı kaşığı un (ekstra)

1.5 tatlı kaşığı kabartma tozu

1.5 tatlı kaşığı karbonat

1 tutam tuz

3 yumurta

1 paket vanilya

1.5 su bardağı yoğurt

Kahveli glazür için

6 tatlı kaşığı süt

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 su bardağı pudra şekeri



Hazırlanışı:

Tereyağını sos tenceresine alın ve orta ateşte eritin. Ocağı kısıp 5-6 dakika daha kızdırın. 30 dakika derin dondurucuda bekletin. Bir kasede 3/4 su bardağı ceviz içi, yarım su bardağı esmer şeker ve 2 tatlı kaşığı unu harmanlayın. 3 yemek kaşığı kahverengi tereyağından ekleyip çatalla karıştırın. Ayrı bir kapta 3 su bardağı un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayın. Kalan tereyağını mikserle 30 saniye çırpın. 1.5 su bardağı esmer şeker ekleyip çırpmaya devam edin. Teker teker yumurtaları ekleyin. Vanilya, un karışımını, yoğurdu, tereyağlı karışıma ekleyip karıştırın. Kalan cevizleri ekleyin. Hamurun yarısını kalıba aktarın. Dolguyu üzerine serpiştirip kalan hamuru üzerine ekleyin. Fırında 50 dakika pişirin. 45 dakika soğuttuktan sonra glazürü üzerine gezdirin.



Glazür

6 tatlı kaşığı süt ile kahveyi karıştırın. Pudra şekeri ve 2-3 tatlı kaşığı süt ekleyip karıştırın.



