Çikolatalı fındıklı kek

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Çikolatalı fındıklı kek tarifi

8 kişilik -

Malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 vanilya

3 yemek kaşığı tepeleme kakao

Yarım çay bardağı parça çikolata

1.5 su bardağı un

1 su bardağı iri çekilmiş fındık



Hazırlanışı:

Yumurta ve şekeri köpük olana kadar çırpın. Daha sonra süt ve yağı ilave edin. Un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu eleyerek azar azar ekleyip çırpmaya devam edin. Son olarak iri dövülmüş fındık içi ve parça çikolataları karışıma ekleyin. dikdörtgen kek kalıbınıza yağlı kağıt serip kek hamurunuzu boşaltın. önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Tel ızgara üzerine alıp soğutun. Üzerini çikolata sosu ve fındık parçalarıyla süsleyerek servis yapın.