Çikolatalı fıstıklı mini kek

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- kişilik -

Malzemeler

5 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı kakao

1 avuç damla çikolata

1 avuç Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Toz şeker ve yumurtaları bir kapta mikserle iyice çırpın. Diğer tarafta tüm kuru malzemeleri (çikolata ve fıstık hariç) birlikte eleyip yumurtalı karışıma ekleyin. Tahta bir kaşık yardımıyla iyice karıştırdığınız kekinizin içine damla çikolataları ve fıstığı ekleyip hafifçe karıştırarak muffin kalıplarına boşaltın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar pişirin.



Süslemesi

Üzerlerini bolca Antep fıstığı ile süsleyin.