Çikolatalı ve bademli yumuşak kek

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8 kişilik -

Malzemeler

100 gr tereyağı

200 gr bitter çikolata

4 yumurta

250 gr esmer şeker

100 gr un

1 çay kaşığı kabartma tozu

50 gr kakao

150 gr ufalanmış badem içi

175 gr küçük kesilmiş karışık meyve şekerlemesi

Üzeri için

Pudra şekeri





Hazırlanışı

Fırını 160 dereceye ayarlayın. Tereyağı ve çikolatayı bir cam kaseye alın. Cam kaseyi içinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. Tereyağı ve çikolatayı karıştırarak ısıtın. Yumurtalar ve şekeri bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. çikolatalı karışımı ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyip çırpmaya devam edin. Meyve şekerlemesi ve bademi ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Karışımı içine yağlı kağıt konmuş 23 cm çapında bir kalıba doldurun. Sıcak fırında 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.