Çikolatalı ve bademli yumuşak kek
8 kişilik
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Malzemeler
100 gr tereyağı
200 gr bitter çikolata
4 yumurta
250 gr esmer şeker
100 gr un
1 çay kaşığı kabartma tozu
50 gr kakao
150 gr ufalanmış badem içi
175 gr küçük kesilmiş karışık meyve şekerlemesi
Üzeri için
Pudra şekeri
Hazırlanışı
Fırını 160 dereceye ayarlayın. Tereyağı ve çikolatayı bir cam kaseye alın. Cam kaseyi içinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. Tereyağı ve çikolatayı karıştırarak ısıtın. Yumurtalar ve şekeri bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. çikolatalı karışımı ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyip çırpmaya devam edin. Meyve şekerlemesi ve bademi ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Karışımı içine yağlı kağıt konmuş 23 cm çapında bir kalıba doldurun. Sıcak fırında 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.