Çilekli kek

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Beş çayınız için lezzetli bir öneri...

6 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

150 gr toz şeker

150 ml süt

300 gr un

3 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

Çilek reçeli



Hazırlanışı:

Yumurtalarla şekeri mikserle iyice çırpın. Süt, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışımı iki eşit parçaya ayırın ve birine kakao ekleyin. Kağıttan muffin kaplarının 1/3’ünü hamur ile doldurun. üzerine 1 çay kaşığı reçel ekleyip tekrar hamur ile doldurun. Beyaz renkli hamurun üzerine kakaolu hamur ile puantiyeler yapın. Kakaolu hamurun üzerine de beyaz hamur ile puantiyeler yapın. 180 derece fırında kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarın. Soğuyunca servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.