Çörek otlu, tulum peynirli muffin
Lezzetli bir öneri...
8 kişilik
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Malzemeler
3 yumurta
Yarım su bardağı süt
1 su bardağı zeytinyağı
1.5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı ezilmiş tulum peyniri
2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu
2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
Tuz
1 tatlı kaşığı çörekotu
Hazırlanışı:
Yumurtaları ve sütü birlikte birkaç dakika çırpın. Karışımın üzerine zeytinyağını ekleyerek 1-2 dakika daha çırptıktan sonra unu ve kabartma tozunu ilave edin. Daha sonra hamura, tulum peyniri, dereotu, maydanoz, tuz ve çörekotunu da katarak iyice karıştırın. Karışımı yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ilık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.