Farecikli cupcake
25-30 kişilik
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Malzemeler
390 gr. sıvı yağ
2 su bardağı şeker
4 yumurta
500 gr. rendelenmiş havuç
350 gr. ananas suyu
3 çay kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı tuz
2.5 çay kaşığı kabartma tozu
4 su bardağı un
150 gr. hindistan cevizi
1.5 su bardağı ceviz
Yapılışı
Tüm malzemeleri sırasıyla bir kapta karıştırın.
Malzemeyi karıştırırken havucun çok sulanmamasına
dikkat edin. Ardından malzemeyi yağlanmış cupcake
kalıplarına boşaltın. Önceden 180 derecede ısıtılmış
fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Yoğun bir kek
olacağı için içinin piştiğinden emin olun.
Süslemesi
Süsleme için hazır olarak
satılan yeşil, kahverengi, beyaz,
sarı renkli şeker hamurlarını
kullanabilirsiniz. Yeşil çimleri
yapmak için ise şeker hamurunu
çay süzgecinden geçirin.
Fareciğin bıyıkları için elinizle
solucan şeklini verdiğiniz şeker
hamurunu kullanın.