Farecikli cupcake

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25-30 kişilik -

Malzemeler

390 gr. sıvı yağ

2 su bardağı şeker

4 yumurta

500 gr. rendelenmiş havuç

350 gr. ananas suyu

3 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı tuz

2.5 çay kaşığı kabartma tozu

4 su bardağı un

150 gr. hindistan cevizi

1.5 su bardağı ceviz



Yapılışı

Tüm malzemeleri sırasıyla bir kapta karıştırın. Malzemeyi karıştırırken havucun çok sulanmamasına dikkat edin. Ardından malzemeyi yağlanmış cupcake kalıplarına boşaltın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Yoğun bir kek olacağı için içinin piştiğinden emin olun.



Süslemesi

Süsleme için hazır olarak satılan yeşil, kahverengi, beyaz, sarı renkli şeker hamurlarını kullanabilirsiniz. Yeşil çimleri yapmak için ise şeker hamurunu çay süzgecinden geçirin. Fareciğin bıyıkları için elinizle solucan şeklini verdiğiniz şeker hamurunu kullanın.

