File fındıklı pasta

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File fındıklı pasta tarifi

- kişilik -

Malzemeler

Kek için

3 yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

25 gr kakao

Krema için

20 gr tereyağı

70 gr labne peyniri

100 gr pudra şekeri

1/4 çay kaşığı vanilya

Çikolatalı ganaj için

170 ml krema

220 gr bitter çikolata

Üzeri için

150 gr file fındık



Hazırlanışı

Yumurta ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Ayçiçek yağı ve sütü ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin. Pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Hamuru ikiye bölün ve bir kısmına kakaoyu ekleyip iki farklı hamur elde edin. Hamurları 18 santimlik 2 ayrı kelepçeli kek kalıbına döküp yaklaşık 40 dakika pişirin. Soğuyan keklerin kabaran üst kısımlarını bir bıçak yardımıyla keserek düzleştirin. Ganajı hazırlamak için, kremayı ocakta ılındırıp çikolatayı ekleyin. çikolata eridikten sonra ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için mikserle kısa bir süre çırpın. Krema için, bütün malzemeleri derin bir kaba alarak mikserle çırpıp buzdolabında bekletin. Keklerin arasına soğuk kremadan sürün. üzerine ganajı döküp üzerini ve kenarlarını file fındıkla kaplayın. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.