File fındıklı pasta
File fındıklı pasta tarifi
- kişilik
-
Malzemeler
Kek için
3 yumurta
1.5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı süt
2.5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
25 gr kakao
Krema için
20 gr tereyağı
70 gr labne peyniri
100 gr pudra şekeri
1/4 çay kaşığı vanilya
Çikolatalı ganaj için
170 ml krema
220 gr bitter çikolata
Üzeri için
150 gr file fındık
Hazırlanışı
Yumurta ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Ayçiçek yağı ve sütü ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin. Pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Hamuru ikiye bölün ve bir kısmına kakaoyu ekleyip iki farklı hamur elde edin. Hamurları 18 santimlik 2 ayrı kelepçeli kek kalıbına döküp yaklaşık 40 dakika pişirin. Soğuyan keklerin kabaran üst kısımlarını bir bıçak yardımıyla keserek düzleştirin. Ganajı hazırlamak için, kremayı ocakta ılındırıp çikolatayı ekleyin. çikolata eridikten sonra ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için mikserle kısa bir süre çırpın. Krema için, bütün malzemeleri derin bir kaba alarak mikserle çırpıp buzdolabında bekletin. Keklerin arasına soğuk kremadan sürün. üzerine ganajı döküp üzerini ve kenarlarını file fındıkla kaplayın. Servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.