Fındıklı cupcake
10-12 kişilik
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Malzemeler
1.5 su bardağı un
7 yumurta
1 su bardağı şeker
1.5 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı çekilmiş fındık
Yapılışı
Yumurta ile şekeri çırpın. Çok karıştırmadan unu
ekleyin. Dikkat edin kekte kabartma tozu yok yani
kabartma görevini yumurta yapacak. Bu nedenle
malzemeyi çok karıştırmayın. Yağı çok sıcak
olmayacak şekilde eritin ve karışımınıza katın. Son
olarak da karışımı kaplara boşaltın. Kaplarınızı
yağlamayın çünkü kek kabarmak için kenarlara
tutunacaktır.
Süslemesi
Süsleme için öncelikle krem
şantiyi yapın. Hazır paket krem
şanti tozunu 1 bardak süt ile
çırpın. Ardından cupcake’lerin
üzerine sürün. Fındık ezmesi
ile keklerinizin üzerini kaplayın.
Şeker hamuru ile yaptığınız
terlikleri ve kağıt şemsiyeyi
keklerin en üstüne koyun.