Fındıklı cupcake

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10-12 kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı un

7 yumurta

1 su bardağı şeker

1.5 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı çekilmiş fındık



Yapılışı

Yumurta ile şekeri çırpın. Çok karıştırmadan unu ekleyin. Dikkat edin kekte kabartma tozu yok yani kabartma görevini yumurta yapacak. Bu nedenle malzemeyi çok karıştırmayın. Yağı çok sıcak olmayacak şekilde eritin ve karışımınıza katın. Son olarak da karışımı kaplara boşaltın. Kaplarınızı yağlamayın çünkü kek kabarmak için kenarlara tutunacaktır.



Süslemesi

Süsleme için öncelikle krem şantiyi yapın. Hazır paket krem şanti tozunu 1 bardak süt ile çırpın. Ardından cupcake’lerin üzerine sürün. Fındık ezmesi ile keklerinizin üzerini kaplayın. Şeker hamuru ile yaptığınız terlikleri ve kağıt şemsiyeyi keklerin en üstüne koyun.

