Frambuazlı muffinler tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

3/4 su bardağı süt

2.5 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı ayçiçeği yağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı hindistan cevizi

250 gr frambuaz

Üzeri için

Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Yumurta ve toz şekeri mikserle 2 dakika çırpın. Süt, yağ, vanilya, hindistan cevizini ekleyip karıştırın. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek hamura ekleyin ve 1 dakika daha çırpın. Muffin kalıplarını yağlayıp hamuru içlerine paylaştırın. Üzerlerine frambuaz yerleştirin. Hindistan cevizi serpiştirip 180 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.