Frambuazlı muffinler tarifi
Malzemeler:
3 yumurta
3/4 su bardağı süt
2.5 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
3/4 su bardağı ayçiçeği yağı
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı hindistan cevizi
250 gr frambuaz
Üzeri için
Hindistan cevizi
Hazırlanışı:
Yumurta ve toz şekeri mikserle 2 dakika çırpın. Süt, yağ, vanilya, hindistan cevizini ekleyip karıştırın. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek hamura ekleyin ve 1 dakika daha çırpın. Muffin kalıplarını yağlayıp hamuru içlerine paylaştırın. Üzerlerine frambuaz yerleştirin. Hindistan cevizi serpiştirip 180 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.