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İncirli ve bademli mini kek

 - kişilik   -
Malzemeler
175 gr kek unu
175 gr tereyağı
175 gr toz şeker
175 gr toz badem
1 yemek kaşığı gül suyu
3 yumurta
5 olgun incir
File badem

Hazırlanışı
Un, tereyağı, şeker, toz badem, gül suyu ve yumurtaları çukur bir kaba alıp çırpın. Yağlanmış küçük kek kalıplarına paylaştırın. İncirleri ince dilimleyip kek harçlarına hafifçe batırarak ekleyin. File badem serpin. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Ilık servis yapın.İncirli ve bademli mini kek artık hazır, afiyet olsun.

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