İncirli ve bademli mini kek

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- kişilik -

Malzemeler

175 gr kek unu

175 gr tereyağı

175 gr toz şeker

175 gr toz badem

1 yemek kaşığı gül suyu

3 yumurta

5 olgun incir

File badem



Hazırlanışı

Un, tereyağ ı , şeker, toz badem, gül suyu ve yumurtaları çukur bir kaba alıp çırpın. Yağ lanmı ş küçük kek kalıplarına payla ştırın. İncirleri ince dilimleyip kek harçlarına hafifçe batırarak ekleyin. File badem serpin. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika piş irin. Ilık servis yapın.İncirli ve bademli mini kek artık hazır, afiyet olsun.



