İncirli ve bademli mini kek
- kişilik
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Malzemeler
175 gr kek unu
175 gr tereyağı
175 gr toz şeker
175 gr toz badem
1 yemek kaşığı gül suyu
3 yumurta
5 olgun incir
File badem
Hazırlanışı
Un, tereyağ�ı�, şeker, toz badem, gül suyu ve yumurtaları çukur bir kaba alıp çırpın. Yağ�lanmı�ş küçük kek kalıplarına payla�ştırın. İncirleri ince dilimleyip kek harçlarına hafifçe batırarak ekleyin. File badem serpin. önceden ısıtılmış �160 derece fırında 30 dakika piş�irin. Ilık servis yapın.İncirli ve bademli mini kek artık hazır, afiyet olsun.