Kakaolu krep pasta

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Kakaolu krep pasta tarifi

- kişilik -

Malzemeler

4.5 su bardağı un

Yarım su bardağı kakao

1 litre süt

2 çay bardağı Ayçiçek yağı

2 yumurta

1 çay kaşığı karbonat

Tuz

Krema için

200 ml krema

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için

Vişne



Hazırlanışı

Krepleri hazırlamak için un, kakao, süt, Ayçiçek yağı, yumurtalar, karbonat ve tuzu bir kasede çırpın. Hafif yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavaya bir kepçe dolusu hamur döküp ince bir tabaka halinde yayın. Krepin her iki yüzünü pişirin. Tüm krep hamurunu bu şekilde hazırlayın. Kreması için gerekli olan malzemeleri bir kaseye alarak çırpın. Krep hamurlarını arasında krema sürerek üst üste dizin. En üst kata da krema sürün. Vişne ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.