Kavunlu chiffon kek

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kavunlu chiffon kek tarifi

- kişilik -

Malzemeler

2 yumurta

6 yemek kaşığı toz şeker

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım su bardağı elenmiş un

Üzeri için

Pudra şekeri

Kavun



Hazırlanışı

Yumurta, şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Unu azar azar ilave ederek karıştırın. Kek harcını yağlanmış ortası delik bir kek kalıbına dökün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip soğumaya bırakın. Küçük bir dondurma kaşığıyla kavundan yuvarlak parçalar çıkartın. Soğuyan kekinizi servis tabağına alıp Üzerine pudra şekeri serpin. Ortasındaki boş kısma yuvarlak çıkarttığınız kavunları yerleştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

