Kavunlu chiffon kek
Kavunlu chiffon kek tarifi
- kişilik
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Malzemeler
2 yumurta
6 yemek kaşığı toz şeker
1 limonun rendelenmiş kabuğu
Yarım su bardağı elenmiş un
Üzeri için
Pudra şekeri
Kavun
Hazırlanışı
Yumurta, şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Unu azar azar ilave ederek karıştırın. Kek harcını yağlanmış ortası delik bir kek kalıbına dökün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip soğumaya bırakın. Küçük bir dondurma kaşığıyla kavundan yuvarlak parçalar çıkartın. Soğuyan kekinizi servis tabağına alıp Üzerine pudra şekeri serpin. Ortasındaki boş kısma yuvarlak çıkarttığınız kavunları yerleştirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.