Kestaneli pasta

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8 kişilik -

Malzemeler

1 kg kestane

150-200 gr pudra şekeri

1 vanilya çubuğu veya 1 paket vanilya

200 ml krema

1 paket kepekli bisküvi



Çikolata Sosu İçin

375 gr bitter çikolata

250 gr krema



Hazırlanışı

Kestaneleri çift taraflı çizin. Akşamdan suya koyun ve sabah kaynattığınız suda haşlayın. Ayıkladığınız kestaneler 700 gr civarında gelecektir. Pişmiş kestaneleri pudra şekeri, vanilya ve kremayla rondoda krema haline getirin. (Elde ettiğiniz kestane miktarına göre şeker, krema ve vanilya miktarını değiştirebilirsiniz). Bisküviyi rondoda un haline getirin, tereyağıyla beraber iyice yoğurun. Kepçeli bir kek kalıbının içine bu karışımı sıkıştırarak yayın. 15 dakika 175 derece ısıtılmış fırında pişirin. Ilınınca kestane püresini kalıba yerleştirin. Buzdolabında iyice şekil almasını bekledikten sonra kalıptan çıkarın ve servis ederken çikolatalı sosu üzerine dökün.



Çikolata Sosu

Isıttığınız kremanın içinde bitter çikolatayı eritin. 1 paket vanilya ilave edin. İyice çırpın. Buzdolabına koymadan hafifçe katılaşmasını bekleyin.