Kestaneli pasta
8 kişilik
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Malzemeler
1 kg kestane
150-200 gr pudra şekeri
1 vanilya çubuğu veya 1 paket vanilya
200 ml krema
1 paket kepekli bisküvi
Çikolata Sosu İçin
375 gr bitter çikolata
250 gr krema
Hazırlanışı
Kestaneleri çift taraflı çizin. Akşamdan suya
koyun ve sabah kaynattığınız suda haşlayın.
Ayıkladığınız kestaneler 700 gr civarında
gelecektir. Pişmiş kestaneleri pudra şekeri,
vanilya ve kremayla rondoda krema haline
getirin. (Elde ettiğiniz kestane miktarına
göre şeker, krema ve vanilya miktarını
değiştirebilirsiniz). Bisküviyi rondoda un
haline getirin, tereyağıyla beraber iyice
yoğurun. Kepçeli bir kek kalıbının içine bu
karışımı sıkıştırarak yayın.
15 dakika 175 derece ısıtılmış fırında
pişirin. Ilınınca kestane püresini kalıba
yerleştirin. Buzdolabında iyice şekil almasını
bekledikten sonra kalıptan çıkarın ve servis
ederken çikolatalı sosu üzerine dökün.
Çikolata Sosu
Isıttığınız kremanın içinde bitter çikolatayı
eritin. 1 paket vanilya ilave edin. İyice
çırpın. Buzdolabına koymadan hafifçe
katılaşmasını bekleyin.