Klasik anne keki

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6 kişilik

Malzemeler

4 yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ayçiçek yağı

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 limonun rendelenmiş kabuğu



Hazırlanışı:

Yumurtaları geniş bir kaseye kırın. Şekeri ekleyip mikserle 5 dakika çırpın. Ayçiçek yağı, yoğurt, süt, vanilya esansı ve kabartma tozunu şekerli yumurtaya ekleyip 5 dakika daha çırpın. Unu azar azar ve çırpmaya devam ederek ekleyin. Rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip birkaç dakika daha çırpın. Keki yağlanmış 30 cm çapında bir tepsiye aktarın. 180 dereceye ayarlanmış soğuk fırına tepsiyi yerleştirin. Kek harcını 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.



