Klasik anne keki
6 kişilik
Malzemeler
4 yumurta
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı ayçiçek yağı
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı süt
1 tatlı kaşığı vanilya esansı
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
1 limonun rendelenmiş kabuğu
Hazırlanışı:
Yumurtaları geniş bir kaseye kırın. Şekeri ekleyip mikserle 5 dakika çırpın. Ayçiçek yağı, yoğurt, süt, vanilya esansı ve kabartma tozunu şekerli yumurtaya ekleyip 5 dakika daha çırpın. Unu azar azar ve çırpmaya devam ederek ekleyin. Rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip birkaç dakika daha çırpın. Keki yağlanmış 30 cm çapında bir tepsiye aktarın. 180 dereceye ayarlanmış soğuk fırına tepsiyi yerleştirin. Kek harcını 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.