Kuru domatesli ve biberiyeli kek

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- kişilik -

Malzemeler

1 kg un

500 gr margarin

20 gr tuz

50 gr instant maya

40 gr toz şeker

3 yumurta

200 ml soğuk su

5 gr kuru biberiye

Krema için

200 gr tereyağ

200 gr krem peynir

5 gr kırmızı pul biber

1 tutam tuz

50 gr kuru domates

20 gr kıyılmış dereotu



Hazırlanışı:

Un, margarin, tuz, maya, şeker, yumurtalar, soğuk su ve biberiyeyi hamur yoğurma kabına alıp karıştırın ve yoğurun. Hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıp içleri yağlanmış muffin kalıplarına yerleştirin. önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Krema için, tereyağı ve krem peyniri mikserle çırpın. Tuz ve pul biber ilave edin. Ilınmış olan keklerin üzerine krema torbası yardımıyla kremayı sıkın. Dereotu ve kuru domates ile süsleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

