Kuru erikli muffin tarifi

Malzemeler:

100 g tereyağı

1 yumurta

100 g esmer şeker

300 g yoğurt

120 g kuru erik

90 g yulaf ezmesi

170 g un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı granül kahve

Bir tutam tuz



Hazırlanışı:

Tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin ve soğuması için bir kenara alın. Bir karıştırma kabında yumurta ve esmer şekeri şeker tamamen eriyinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Soğuyan tereyağı, yoğurt ve küp doğradığınız kuru erikleri ilave edip karıştırın. Ayrı bir karıştırma kabında yulaf ezmesi, un, kabartma tozu, granül kahve ve tuzu harmanlayın. Kuru malzemeleri yumurtalı karışıma ilave ederek tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar bir spatula yardımıyla karıştırın. Karışımı kağıt muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.