Limonlu çiçek cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

225 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

300 gr. pudra şekeri

4 yumurta (ayrılmış)

2 tatlı kaşığı limon rendesi

85 ml. limon suyu

285 gr. un

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz



Yapılışı

Tereyağı ile pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar mikser yardımı ile yüksek devirde çırpın. Yumurta sarılarını tek tek ekleyin. Limon rendesi ve limon suyunu da bu karışıma dahil edin. Unu ve kabartma tozunu ayrı bir kapta karıştırın. Yumurta akı ve tuzu mikser yardımı ile beyaz köpük haline gelene kadar yüksek devirde çırpın. En son bütün karışımı birbirine bir kaşık yardımı ile yedirin. Elde ettiğiniz karışımı kağıt kek kalıplarına, üzerlerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Pişen keklerinizi iyice soğuyana kadar dinlendirin.



Süsleme

Kekin üzerini ilk önce kalıplar yardımıyla kestiğiniz beyaz renkli şeker hamuru ile kaplayın. Ardından yine kalıplarla kestiğiniz turuncu ve sarı renkli hamurlar kullanarak yaptığınız çiçeklerle süsleyin.

