Limonlu çiçek cupcake
12 kişilik
-
Malzemeler
225 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
300 gr. pudra şekeri
4 yumurta (ayrılmış)
2 tatlı kaşığı limon rendesi
85 ml. limon suyu
285 gr. un
2 tatlı kaşığı kabartma tozu
Bir tutam tuz
Yapılışı
Tereyağı ile pudra şekerini krema kıvamına gelene
kadar mikser yardımı ile yüksek devirde çırpın.
Yumurta sarılarını tek tek ekleyin. Limon rendesi
ve limon suyunu da bu karışıma dahil edin. Unu ve
kabartma tozunu ayrı bir kapta karıştırın. Yumurta akı
ve tuzu mikser yardımı ile beyaz köpük haline gelene
kadar yüksek devirde çırpın. En son bütün karışımı
birbirine bir kaşık yardımı ile yedirin. Elde ettiğiniz
karışımı kağıt kek kalıplarına, üzerlerinde bir parmak
boşluk kalacak şekilde paylaştırıp, önceden ısıtılmış
170 derece fırında 20 dakika pişirin. Pişen keklerinizi
iyice soğuyana kadar dinlendirin.
Süsleme
Kekin üzerini ilk önce
kalıplar yardımıyla kestiğiniz
beyaz renkli şeker hamuru
ile kaplayın. Ardından yine
kalıplarla kestiğiniz turuncu ve
sarı renkli hamurlar kullanarak
yaptığınız çiçeklerle süsleyin.