Limonlu kek

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- kişilik -

Malzemeler

5 yumurta

2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı ayçiçek yağı

1/2 su bardağı limon suyu

1 limon kabuğu rendesi

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz



Hazırlanışı

Yumurtaların aklarıyla, sarılarını ayırın. Akların içine tuz ilave edip mikserle iyice çırpın. 1 bardak toz şekeri ilave edin ve tekrar çırpın. Yumurta sarılarını da ayrı bir kapta çırpın. 1 bardak toz şeker koyarak çırpmaya devam edin ve çırptığınız yumurta aklarıyla karıştırın. Mikserin hızını azaltın ve kalan malzemeleri ekleyin.

Hamuru, yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış fırında, 175 derecede pişirin. Dilerseniz tek tek muffin kaplarında da pişirebilirsiniz.



Süslemesi

Pudra şekeri ve kurabiyelerle keki süsleyin. Dilerseniz muffinlerin dışlarını renkli kâğıtları dekoratif şekillerde keserek resimde gördüğünüz gibi hoş bir görüntü sağlayabilirsiniz.