Limonlu ve glazürlü kek

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8 kişilik -

Malzemeler

60 gr tereyağı (eritilmiş)

180 gr un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 yumurta

3 limonun rendelenmiş kabuğu

230 gr toz şeker

100 ml krema

20 ml kaynar su

100 gr pudra şekeri

Birkaç damla limon suyu

Tuz



Hazırlanışı

Fırını 170 dereceye ayarlayın. Baton kek kalıbına yağlı kağıt serin. Yumurta, şeker, krema, su, tuz ve rendelenmiş limon kabuğunu mikserle çırpın. Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Tereyağını ekleyin. Hamuru kalıba aktarıp 40-50 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Pudra şekerini bir kabın içine eleyin. 20 ml kaynar su ve birkaç damla limon suyu ekleyip kaseyi sıcak su dolu tencereye yerleştirin ve 1-2 dakika sürekli karıştırın. Karışımı kekin üzerine yayın. İsteğe göre limon dilimleri ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.