Limonlu ve glazürlü kek
8 kişilik
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Malzemeler
60 gr tereyağı (eritilmiş)
180 gr un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
3 yumurta
3 limonun rendelenmiş kabuğu
230 gr toz şeker
100 ml krema
20 ml kaynar su
100 gr pudra şekeri
Birkaç damla limon suyu
Tuz
Hazırlanışı
Fırını 170 dereceye ayarlayın. Baton kek kalıbına yağlı kağıt serin. Yumurta, şeker, krema, su, tuz ve rendelenmiş limon kabuğunu mikserle çırpın. Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Tereyağını ekleyin. Hamuru kalıba aktarıp 40-50 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Pudra şekerini bir kabın içine eleyin. 20 ml kaynar su ve birkaç damla limon suyu ekleyip kaseyi sıcak su dolu tencereye yerleştirin ve 1-2 dakika sürekli karıştırın. Karışımı kekin üzerine yayın. İsteğe göre limon dilimleri ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.