Lor peynirli mürdüm erikli kek

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Lor peynirli mürdüm erikli kek tarifi

- kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı lor peyniri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

10 yemek kaşığı un

300 g anjelik erik

Üzeri için

5 anjelik erik

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı su



Hazırlanışı:

Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Zeytinyağı, süt, lor peyniri, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Unu ekleyin. Karışımı yağladığınız bir kek kalıbına alın. üzerine ince yarım ay dilimlediğiniz erikleri yerleştirin. önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Erikleri yarım ay şeklinde dilimleyip yapışmaz bir tavaya alın. üzerine toz şekeri ekleyin ve şeker eriyene kadar pişirin. Nişastayı su ile inceltip eriklere ekleyin ve koyulaştıktan sonra ılınması için ateşten alın. Soğuyan keki servis tabağına alın ve hazırladığınız erik sosu kekin üzerine döküp soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

