Mandalina şuruplu kek

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4 kişilik –

Malzemeler

125 gr tereyağı

180 gr toz şeker

2 yumurta

185 gr kek unu

4 yemek kaşığı süt

1 paket vanilya

Şurup için

6 yemek kaşığı mandalina suyu

6 yemek kaşığı pudra şekeri



Hazırlanışı

Şurup için mandalina suyu ve pudra şekerini bir kasede karıştırın. Fırını 160 dereceye ayarlayın. Tereyağı ve şekeri mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Süt, vanilya ve unu ilave edip spatula ile karıştırın. Hamuru yağlı kağıt serili kek kalıbına aktarın ve fırında kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Keki fırından çıkarıp şurubu üzerine gezdirin ve soğumaya bırakın.