Çocuklar bu kek tarifine bayılacak!

Malzemeler

180 g tereyağı

3 yumurta

1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

165 g toz şeker

110 g kek unu

50 g un

40 g toz badem

Üzeri için

200 ml krema

50 g pudra şekeri

1 paket vanilya

150 g meyve şekerlemesi

60 g fındık



Hazırlanışı

Krema için vanilya çubuğunu kopmayacak şekilde uzunlamasına kesip çekirdeklerini çıkartın ve sos tenceresine aktarın. Süt ekleyip ısınmaya bırakın. Yumurta sarıları, şeker ve nişastayı bir kasede çırpın. Sütü yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Karışımı süzerek tekrar sos tenceresine alın ve yüksek ateşte 2-3 dakika pişirin. Ocaktan alın. Tereyağı ve şekeri mikserle çırpın. Teker teker yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Unu eleyerek ekleyin ve karıştırın. Hamurun ¼’ ünü ayırın. Kalanını yağlayıp hafif un serptiğiniz kelepçeli kek kalıbına kenarları yüksek olacak şekilde yayın. Kremayı üzerine aktarın. Erikleri kremanın üzerine yerleştirin. Ayırdığınız hamuru eriklerin üzerine yayın. Yumurta sarısı ile suyu çırparak hamurun üzerine sürün. Önceden ısıtıılmış 170 derece fırında 50 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



