Meyveli cupcake
30 kişilik
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Malzemeler
8 yumurta
3.5 su bardağı şeker
2.5 su bardağı yoğurt
3 paket krem şanti
450 gr. tereyağı
1 yemek kaşığı karbonat
1 çay kaşığı vanilya
8 su bardağı un
100 gr. kuru meyve
3 su bardağı soğuk süt
Yapılışı
Krem şantiyi sütle çırpın. Hazırladığınız krem şantiden
1 su bardağını hamura katmak için kullanın. Kalanı
süsleme için ayırın. Tereyağını eritin. Tozşeker ve
yumurtaları ayrı bir kapta çırpın. Karışıma tereyağı ve
krem şantiyi ekleyin. Kuru meyve dışındaki malzemeyi
bir kapta harmanlayın ve çırptığınız yumurtalı karışıma
ilave edin, karıştırın. Kek kalıplarına birer parmak harç
dökün ve üzerine kuru meyve koyun. Bu işlemi iki kez
tekrar edin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında
40 dakika pişirin. Ardından soğumaya bırakın.
Süsleme
Ayırdığınız krem şantiyi farklı
renklerdeki gıda boyaları ile
renklendirin. Sıkma torbası
yardımıyla cupcake’lerin üzerini
kaplayın. Arzuya göre pasta
şekerleriyle süsleyin.