Meyveli cupcake

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30 kişilik -

Malzemeler

8 yumurta

3.5 su bardağı şeker

2.5 su bardağı yoğurt

3 paket krem şanti

450 gr. tereyağı

1 yemek kaşığı karbonat

1 çay kaşığı vanilya

8 su bardağı un

100 gr. kuru meyve

3 su bardağı soğuk süt



Yapılışı

Krem şantiyi sütle çırpın. Hazırladığınız krem şantiden 1 su bardağını hamura katmak için kullanın. Kalanı süsleme için ayırın. Tereyağını eritin. Tozşeker ve yumurtaları ayrı bir kapta çırpın. Karışıma tereyağı ve krem şantiyi ekleyin. Kuru meyve dışındaki malzemeyi bir kapta harmanlayın ve çırptığınız yumurtalı karışıma ilave edin, karıştırın. Kek kalıplarına birer parmak harç dökün ve üzerine kuru meyve koyun. Bu işlemi iki kez tekrar edin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 40 dakika pişirin. Ardından soğumaya bırakın.



Süsleme

Ayırdığınız krem şantiyi farklı renklerdeki gıda boyaları ile renklendirin. Sıkma torbası yardımıyla cupcake’lerin üzerini kaplayın. Arzuya göre pasta şekerleriyle süsleyin.