Meyveli İtalyan pastası
Lezzet şöleni!
- kişilik
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Malzemeler
400 g kedidili bisküvisi
Kreması için
150 g mascarpone peyniri
60 g toz şeker
150 ml süt
250 ml krema
1 yemek kaşığı granül kahve
Şurup için
3 yemek kaşığı granül kahve
3 su bardağı sıcak su
Üzeri için
Taze meyveler
Hazırlanışı:
Şurubu hazırlamak için granül kahveyi sıcak suyla karıştırarak iyice erimesini sağlayın. Kreması için mascarpone peyniri, toz şeker, süt ve kremayı çırpın. Granül kahveyi ilave edin. Kedidili bisküvilerinin hazırladığınız şurupla ıslatıp kelepçeli yuvarlak bir kek kalıbının tabanına ve kenarlarına uzunlamasına yerleştirin. Mascarpone peynirli kremadan üzerine yayın. üzerine bir sıra daha şurupla ıslattığınız kedidili bisküvilerinden yerleştirip tekrar krema yayın. En üst katta krema olacak şekilde kremanız bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Buzdolabında en az iki saat bekletin. Üzerini taze meyvelerle süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.