Meyveli İtalyan pastası

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Lezzet şöleni!

- kişilik -

Malzemeler

400 g kedidili bisküvisi

Kreması için

150 g mascarpone peyniri

60 g toz şeker

150 ml süt

250 ml krema

1 yemek kaşığı granül kahve

Şurup için

3 yemek kaşığı granül kahve

3 su bardağı sıcak su

Üzeri için

Taze meyveler



Hazırlanışı:

Şurubu hazırlamak için granül kahveyi sıcak suyla karıştırarak iyice erimesini sağlayın. Kreması için mascarpone peyniri, toz şeker, süt ve kremayı çırpın. Granül kahveyi ilave edin. Kedidili bisküvilerinin hazırladığınız şurupla ıslatıp kelepçeli yuvarlak bir kek kalıbının tabanına ve kenarlarına uzunlamasına yerleştirin. Mascarpone peynirli kremadan üzerine yayın. üzerine bir sıra daha şurupla ıslattığınız kedidili bisküvilerinden yerleştirip tekrar krema yayın. En üst katta krema olacak şekilde kremanız bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Buzdolabında en az iki saat bekletin. Üzerini taze meyvelerle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

