Meyveli ve pudingli baton kek

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- kişilik -

Malzemeler

60 gr tereyağı

230 gr toz şeker

3 yumurta

180 gr un

1 paket kabartma tozu

3 portakalın rendelenmiş kabuğu

100 ml krema

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Hazır vanilyalı puding

Ahududu

Yabanmersini

Damla çikolata



Hazırlanışı:

Rendelenmiş portakal kabuğ unun üzerine 1 yemek ka ığ ı kadar toz ş eker serpip elinizle ovalayın. Oda ısısında yumuş atılmış tereyağ ını toz ş ekerlerle birlikte çukur bir kapta mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Unu ve kabartma tozunu ba şka bir kapta harmanlayın. Yumurtalı karış ıma ekleyip ahş ap spatula ile yavaş hareketlerle karı ştırın. Kremayı ve pudra ş ekerini ba şka bir kapta mikserle köpük gibi olana kadar çırpın. Rendelenmiş portakal kabuklarıyla birlikte diğ er harca ekleyip yine yava ş hareketlerle karış tırın. Kek harcını ya ğlanmış baton kalıba doldurun. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 50-55 dakika piş irin. Ilındıktan sonra enine ikiye kesin. Damla çikolatayı hazır pudinge ekleyip karı ştırın. Alt parça kekin üzerine sürün. Diğ er kek parçasını üzerine kapatın. Kalan pudingi üzerine yayın meyvelerle süsleyin.