Meyveli ve pudingli baton kek
- kişilik
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Malzemeler
60 gr tereyağı
230 gr toz şeker
3 yumurta
180 gr un
1 paket kabartma tozu
3 portakalın rendelenmiş kabuğu
100 ml krema
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Hazır vanilyalı puding
Ahududu
Yabanmersini
Damla çikolata
Hazırlanışı:
Rendelenmiş� portakal kabuğ�unun üzerine 1 yemek ka�ığ�ı kadar toz ş�eker serpip elinizle ovalayın. Oda ısısında yumuş�atılmış �tereyağ�ını toz ş�ekerlerle birlikte çukur bir kapta mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Unu ve kabartma tozunu ba�şka bir kapta harmanlayın. Yumurtalı karış�ıma ekleyip ahş�ap spatula ile yavaş hareketlerle karı�ştırın. Kremayı ve pudra ş�ekerini ba�şka bir kapta mikserle köpük gibi olana kadar çırpın. Rendelenmiş� portakal kabuklarıyla birlikte diğ�er harca ekleyip yine yava�ş hareketlerle karış�tırın. Kek harcını ya�ğlanmış� baton kalıba doldurun. önceden ısıtılmış �160 derece fırında 50-55 dakika piş�irin. Ilındıktan sonra enine ikiye kesin. Damla çikolatayı hazır pudinge ekleyip karı�ştırın. Alt parça kekin üzerine sürün. Diğ�er kek parçasını üzerine kapatın. Kalan pudingi üzerine yayın meyvelerle süsleyin.