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Meyveli ve pudingli baton kek

 - kişilik   -
Malzemeler
60 gr tereyağı
230 gr toz şeker
3 yumurta
180 gr un
1 paket kabartma tozu
3 portakalın rendelenmiş kabuğu
100 ml krema
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Hazır vanilyalı puding
Ahududu
Yabanmersini
Damla çikolata

Hazırlanışı:
Rendelenmiş portakal kabuğunun üzerine 1 yemek kaığı kadar toz şeker serpip elinizle ovalayın. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağını toz şekerlerle birlikte çukur bir kapta mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Unu ve kabartma tozunu başka bir kapta harmanlayın. Yumurtalı karışıma ekleyip ahşap spatula ile yavaş hareketlerle karıştırın. Kremayı ve pudra şekerini başka bir kapta mikserle köpük gibi olana kadar çırpın. Rendelenmiş portakal kabuklarıyla birlikte diğer harca ekleyip yine yavaş hareketlerle karıştırın. Kek harcını yağlanmış baton kalıba doldurun. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Ilındıktan sonra enine ikiye kesin. Damla çikolatayı hazır pudinge ekleyip karıştırın. Alt parça kekin üzerine sürün. Diğer kek parçasını üzerine kapatın. Kalan pudingi üzerine yayın meyvelerle süsleyin.

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