Nane aromalı çikolatalı pasta

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6 kişilik -

Malzemeler

8 yumurta

270 g bitter çikolata

80 ml su

150 g toz şeker

300 ml krema

Yarım çay kaşığı nane aroması

Ganaj için

160 ml krema

200 g bitter çikolata



Hazırlanışı:

24x32 cm ölçülerinde iki fırın tepsisini yağlayıp üzerine yağlı kağıt serin. çikolatayı küçük parçalara bölüp küçük bir sos tenceresine alın. üzerine su ekleyip kısık ateşte eritin. Yumurtaların akları ile sarılarını ayırın. Sarıları ve şekeri bir cam kasede mikserle 5 dakika çırpın. çikolata karışımını ekleyip büyük bir kaba aktarın. Kuru bir kabın içine yumurta aklarını alın. Mikserle katılaşıncaya kadar iyice çırpın ve 1/3’ünü çikolata karışımına ekleyip kaşık ile yavaşça karıştırın. Kalan yumurta aklarını da ekleyerek söndürmeden karıştırmaya devam edin. Hamuru tepsilere eşit olarak paylaştırın. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkartıp kağıt kısmı yukarıda kalacak şekilde ters çevirin ve soğumaya bırakın. Krema ve nane aromasını mikserle koyulaşıncaya kadar çırpın. Kekleri düz bir zemine alın ve kenarlarını kırparak her birinden iki eşit dikdörtgen kesin. Kek parçalarından birini servis tabağına yerleştirin. üzerine naneli kremanın 1/3’ünü yayıp diğer kek parçasını yerleştirin. İşlemi tekrarlayarak pastayı tamamlayın. 30 dakika buzdolabında soğutun. Bu arada kremayı sos tenceresinde ısıtın. çikolatayı küçük parçalara bölüp kremaya ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Oda ısısında koyulaşıncaya kadar bekletin. Ganajı pastanın üzerine yayın ve 30 dakika buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

