Ördekli cupcake

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10-12 kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı un

7 yumurta

1 su bardağı şeker

1.5 yemek kaşığı tereyağı



Yapılışı

Bir kapta yumurta ile şekeri çırpın. Çok karıştırmadan unu ekleyin. Çünkü kekte kabartma tozu olmadığı için kabarma görevini yumurta yapacak. Tereyağını çok sıcak olmayacak şekilde eritin ve karışımınıza katın. Son olarak da malzemeyi kaplara boşaltın. Kek kabarmak için kenarına tutunacağı için kaplarınızı yağlamayın.



Süslemesi

Bir paket krem şanti tozunu bir bardak sütle çırpın. Keklerin üzerini krem şanti ile süsleyin. Bu arada elinizle hazır olarak satın aldığınız renkli şeker hamurlarından ördeği yapmaya başlayın. Ördeğin eteğinin içinde parmağınızla boşluk yaratın ki kek üzerinde durabilsin.