Ördekli cupcake
10-12 kişilik
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Malzemeler
1.5 su bardağı un
7 yumurta
1 su bardağı şeker
1.5 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
Bir kapta yumurta ile şekeri çırpın. Çok karıştırmadan
unu ekleyin. Çünkü kekte kabartma tozu olmadığı için
kabarma görevini yumurta yapacak. Tereyağını
çok sıcak olmayacak şekilde eritin ve karışımınıza
katın. Son olarak da malzemeyi kaplara boşaltın.
Kek kabarmak için kenarına tutunacağı için kaplarınızı
yağlamayın.
Süslemesi
Bir paket krem şanti tozunu bir
bardak sütle çırpın. Keklerin
üzerini krem şanti ile süsleyin.
Bu arada elinizle hazır olarak
satın aldığınız renkli şeker
hamurlarından ördeği yapmaya
başlayın. Ördeğin eteğinin
içinde parmağınızla boşluk
yaratın ki kek üzerinde
durabilsin.