Beş çayınıza eşlik edecek dereotlu, fesleğenli, naneli ve kekikli kek tarifi.

Malzemeler

3 yumurta

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay bardağı ince kıyılmış dereotu

Yarım çay bardağı ince kıyılmış fesleğen

Yarım çay bardağı ince kıyılmış nane

2 yemek kaşığı taze kekik



Hazırlanışı:

Yumurta, zeytinyağı ve yoğurdu derin bir kaba alarak iyice çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu da ilave edip karıştırın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve ince kıyılmış yeşillikleri ekleyip tekrar karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serili baton bir kek kalıbına dökün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.







