Sadece 15 dakika içinde hazırlayacağınız lezzetli pandora pancake tarifi

Malzemeler:

50 gr keçiboynuzu unu

50 gr nohut unu

150 gr istediğiniz bir çeşit glütensiz un

250 ml istediğiniz bir çeşit süt

5 gr kabartma tozu

2 yemek kaşığı bal

1/2 adet muz

Birkaç adet yaban mersini

3-4 adet badem

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi



Hazırlanışı:

Belirtilen unlar ile kabartma tozunun içine 1 yemek kaşığı bal ve sütü ekleyerek bir kap içinde karıştırın. Ardından pürüzsüz bir hamur olana kadar mikser ile çırpın. Önceden ısıtılmış tavaya istediğiniz büyüklükte 3 parça hamuru dökün ve iki tarafını çevirerek iyice pişirin. Başka bir tavada ise yarım yemek kaşığı bal ile dilimlenmiş muzları karıştırarak karamelize edin. Pişen pancakeleri ayrı bir tabağa alın, aralarına fıstık ezmesi sürerek üst üste dizin. Üzerini süslemek için muz, yaban mersini ve ince kıyılmış badem ekledikten sonra kalan balı gezdirerek servis edebilirsiniz.