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Pratik cupcake

 24 kişilik   -
Malzemeler
250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
400 gr. şeker
4 yumurta
1 çay kaşığı vanilya
250 gr. un
250 gr. kek un
250 ml. süt
200 gr. eritilmiş çikolata

Yapılışı
Tereyağı ve şekeri çırpın. Daha sonra sırasıyla yumurta ve vanilyayı ilave edin. Ardından içine eritilmiş çikolata koyarak karıştırın. Son olarak un ve sütü içine koyarak hepsini çırpın. 165 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

Süslemesi
150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
100 gr. süt
700 gr. pudra şekeri
1 damla gıda renklendiricisi
(dilediğiniz renk)

Yapılışı
Bütün malzemeleri sırasıyla bir kapta karıştırın. Daha sonra pişen keklerin üzerini külah yardımıyla süsleyin. Son olarak en tepesine renkli drajeler serpiştirin.

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