Pratik cupcake

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24 kişilik -

Malzemeler

250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

400 gr. şeker

4 yumurta

1 çay kaşığı vanilya

250 gr. un

250 gr. kek un

250 ml. süt

200 gr. eritilmiş çikolata



Yapılışı

Tereyağı ve şekeri çırpın. Daha sonra sırasıyla yumurta ve vanilyayı ilave edin. Ardından içine eritilmiş çikolata koyarak karıştırın. Son olarak un ve sütü içine koyarak hepsini çırpın. 165 derecelik fırında 30 dakika pişirin.



Süslemesi

150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

100 gr. süt

700 gr. pudra şekeri

1 damla gıda renklendiricisi

(dilediğiniz renk)



Yapılışı

Bütün malzemeleri sırasıyla bir kapta karıştırın. Daha sonra pişen keklerin üzerini külah yardımıyla süsleyin. Son olarak en tepesine renkli drajeler serpiştirin.