Pratik cupcake
24 kişilik
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Malzemeler
250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
400 gr. şeker
4 yumurta
1 çay kaşığı vanilya
250 gr. un
250 gr. kek un
250 ml. süt
200 gr. eritilmiş çikolata
Yapılışı
Tereyağı ve şekeri çırpın. Daha sonra sırasıyla
yumurta ve vanilyayı ilave edin. Ardından içine
eritilmiş çikolata koyarak karıştırın. Son olarak un ve
sütü içine koyarak hepsini çırpın. 165 derecelik fırında
30 dakika pişirin.
Süslemesi
150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
100 gr. süt
700 gr. pudra şekeri
1 damla gıda renklendiricisi
(dilediğiniz renk)
Yapılışı
Bütün malzemeleri sırasıyla bir kapta
karıştırın. Daha sonra pişen keklerin
üzerini külah yardımıyla süsleyin.
Son olarak en tepesine renkli drajeler
serpiştirin.