Sürpriz pastalar
Lezzetli bir öneri...
8 kişilik
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Malzemeler
32 kedidili bisküvi
1 paket sakızlı muhallebi
4 su bardağı süt
Böğürtlen
Hazırlanışı:
Sakızlı muhallebi harcını tencereye alın. Sütü ilave edip iyice karıştırın. Koyulaşana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra muhallebiyi mikserle karıştırıp ılındırın. Kedidili bisküvileri ortadan ikiye kesin. Küçük yuvarlak kalıpların iç kenarlarına kesik yerleri alta gelecek şekilde bisküvileri dizin. Ortadaki boşluğa sakızlı muhallebiyi paylaştırın. 10 dakika bekletip bisküvileri bozmadan kalıptan çıkarın. Böğürtlenlerle süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.