Trüflü pasta

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Trüflü pasta tarifi

8 kişilik -

Malzemeler

3 katlı hazır pasta tabanı

2 paket kakaolu krem şanti

1.5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı Antep fıstığı

3/4 su bardağı parça çikolata

6 trüf çikolata

1 yemek kaşığı kakao



Hazırlanışı

Krem şantiyi soğuk süt ile katılaşıncaya kadar çırpıcı ile çırpın. 20 dakika derin dondurucuda soğutun. Pasta tabanlarının aralarına krem şanti sürüp üzerlerine fıstık ve parça çikolata serpiştirin ve üst üste yerleştirin. Kekin üzerini de krem şanti ile sıvayın. Kaşığın sırtı ile krem şantiye şekil verin. Üzerine kakao serpiştirip trüf çikolataları dizin. Dilimleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.