Uğurböcekli cupcake

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

10-12 kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı un

7 yumurta

1 su bardağı şeker

1.5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao



Yapılışı

Yumurta ile şekeri ayrı bir kaba alın ve çırpın. Çok karıştırmadan yavaş yavaş unu ekleyin. Kekte kabarma işlevini yumurta yapacağı için malzemeyi çok karıştırmayın. Tereyağını eritin ve ılık olarak karışımınıza katın. Son olarak da karışıma kakaoyu ekleyin. Malzemeyi cupcake kaplarına boşaltın. Bu arada kaplarınızı yağlamayın çünkü kek kabarmak için kenarlara tutunacaktır.



Süslemesi

Hazır satılan renkli şeker hamurlarından alın. Çay süzgecinden geçirdiğiniz yeşil şeker hamurundan çimenler yapın. Üzerine ise kırmızı ve siyah hamurdan bir uğur böceği bir de mum koyun.