Mini cupcake ile beş çayınıza lezzet katın!
Malzemeler
150 g tereyağı
1 yumurta
2 yumurta sarısı
1 paket vanilya
165 g toz şeker
150 g un
50 g kek unu
120 ml krema
Üzeri için
90 g tereyağı
1 paket vanilya
80 ml krema
240 g pudra şekeri
Pembe gıda boyası
Süsleme şekerleri
Hazırlanışı
Tereyağı, yumurta, vanilya, şeker, yumurta sarıları, unları ve kremayı bir çırpma kabına alın. önce mikserin düşük hızı ile malzemeler birbirine karışıncaya kadar çırpın. Hızını yavaş yavaş artırarak 5 dakika daha çırpın. Hamuru yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Kekleri ızgara teli üzerine ters çevirerek soğumaya bırakın. üzeri için tereyağı ve vanilyayı mikserle pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çırpın. Krema ve azar azar pudra şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin. Pembe gıda boyası ile renklendirin. Soğuyan keklerin üzerine spatula ile krema sürün. Süsleme şekerleri ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.