Mini cupcake ile beş çayınıza lezzet katın!

Malzemeler

150 g tereyağı

1 yumurta

2 yumurta sarısı

1 paket vanilya

165 g toz şeker

150 g un

50 g kek unu

120 ml krema

Üzeri için

90 g tereyağı

1 paket vanilya

80 ml krema

240 g pudra şekeri

Pembe gıda boyası

Süsleme şekerleri



Hazırlanışı

Tereyağı, yumurta, vanilya, şeker, yumurta sarıları, unları ve kremayı bir çırpma kabına alın. önce mikserin düşük hızı ile malzemeler birbirine karışıncaya kadar çırpın. Hızını yavaş yavaş artırarak 5 dakika daha çırpın. Hamuru yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Kekleri ızgara teli üzerine ters çevirerek soğumaya bırakın. üzeri için tereyağı ve vanilyayı mikserle pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çırpın. Krema ve azar azar pudra şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin. Pembe gıda boyası ile renklendirin. Soğuyan keklerin üzerine spatula ile krema sürün. Süsleme şekerleri ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



