Vişneli, kremalı cupcake

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- kişilik -

Kek için malzemeler:

1.5 bardak un,

1.5 çay kaşığı kabartma tozu

¼ çay kaşığı tuz

6 yemek kaşığı tereyağı

¾ bardak şeker

2 büyük yumurta

1 çay kaşığı vanilya

½ bardak süt

1 kase çekirdeksiz vişne



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. Cupcake tepsisine kağıt kalıpları yerleştirin. Un, kabartma tozu ve tuzu birlikte eleyin. Bir karıştırma kabında tereyağı ve şekeri iyice yumuşayıp kremsi kıvama gelinceye kadar karıştırın.

Yumurtaları ve vanilyayı ekleyin, karıştırmaya devam edin. Biraz unlu karışımdan biraz sütten üzerine ilave ederek homojen bir yapıya kavuşuncaya kadar karıştırın. En son vişneleri ekleyip hafifçe karıştırın. Kalıpların 2/3’ünü dolduracak şekilde doldurun. 20 dakika pişirin.



Krema için malzemeler:

50 g yumuşatılmış tereyağı

50 g krem peynir (tuzsuz)

100 g pudra şekeri

1 kaşık vanilya



Hazırlanışı:

Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ve krem peyniri mikserde düşük hızda karıştırın. Üzerine pudra şekerini ve vanilyayı ekleyerek önce düşük hızda sonra hızı yükselterek iyice karıştırın ve kremsi bir kıvama gelmesini sağlayın. Karışımı krema torbasına koyun ve buzdolabında en az bir saat bekletin. Keklerin üst kısmını kesin, kalın uçlu bir krema ucuyla kekin üzerine sıkıp kapağını kapatın.