Yaban mersinli cupcake

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20 kişilik -

Malzemeler

4 su bardağı un

3 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

500 gr. tereyağı

2 su bardağı şeker

9 yumurta

1 paket vanilya

185 gr. yaban mersini



Yapılışı

Un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın. Başka bir kapta tereyağını eritin ve şekerle krem haline gelene kadar çırpın. Ardından yumurtaları, vanilya ve yaban mersinini de karışıma ekleyin. Bu karışımı un, kabartma tozu ve tuzun bulunduğu kaba boşaltın ve iyice çırpın. Karışımınızı, hafifçe yağlanmış olan cupcake kaplarınıza dökün. Kekin biraz kabaracağını düşünerek bir miktar pay bırakınki, cupcake’ler taşmasın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında, üzeri altın sarısı olana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.



Süslemesi

Süsleme için, hazır satılan renkli şeker hamurlarından alabilirsiniz. Öncelikle uyuyan minik kızın kafasını yapın. Ardından gövdesini, en son ise battaniyesi, saçları ve ayaklarını yapın. Hamurları birbirine yapıştırmak için su ile hafifçe ıslatın.