Yaban mersinli cupcake
20 kişilik
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Malzemeler
4 su bardağı un
3 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
500 gr. tereyağı
2 su bardağı şeker
9 yumurta
1 paket vanilya
185 gr. yaban mersini
Yapılışı
Un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın. Başka
bir kapta tereyağını eritin ve şekerle krem haline
gelene kadar çırpın. Ardından yumurtaları, vanilya
ve yaban mersinini de karışıma ekleyin. Bu karışımı
un, kabartma tozu ve tuzun bulunduğu kaba boşaltın
ve iyice çırpın. Karışımınızı, hafifçe yağlanmış olan
cupcake kaplarınıza dökün. Kekin biraz kabaracağını
düşünerek bir miktar pay bırakınki, cupcake’ler
taşmasın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında, üzeri
altın sarısı olana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
Süslemesi
Süsleme için, hazır satılan
renkli şeker hamurlarından
alabilirsiniz. Öncelikle uyuyan
minik kızın kafasını yapın.
Ardından gövdesini, en son ise
battaniyesi, saçları ve ayaklarını
yapın. Hamurları birbirine
yapıştırmak için su ile hafifçe
ıslatın.