Yabanmersinli kek
8 kişilik
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Malzemeler
125 gr tereyağı veya margarin
3 yumurta
100 gr pudra şekeri
150 gr un
5 gr kabartma tozu
225 gr yaban mersini
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı kanyak (arzu edilirse)
Hazırlanışı
Oda sıcaklığındaki sıvı yağ ve pudra
şekerini çırpın, içine oda sıcaklığındaki
yumurtaları tek tek ilave edin. Unu kabartma
tozu ile eleyerek karışıma ekleyin. Yaban
mersinlerini bir kaşık un ile karıştırın ve ilave
edin. Dikdörtgen veya yuvarlak kek kalıbını
yağlayın. Kek malzemesini kalıba aktarın,
ortasını kaşıkla bastırın, böylece kek eşit
kabaracaktır. 220 derece ısıtılmış fırında
önce 5 dakika pişirin, daha sonra ısıyı
180 dereceye indirin ve 30-35 dakika fırın
kapağını açmadan pişirin. Piştiğini anlamak
için kekin ortasına kürdan saplayarak
kontrol edin, kürdan kuru çıkarsa kek pişmiş
demektir. Fırından çıkan kekin üzerine
çatalla delikler açın ve kanyak gezdirin.
Ayrıca kekin üzerini parlatmak için ısıtılmış
kayısı marmelatı sürebilirsiniz.
Püf noktası: Meyveleri bir kaşık un ile
karıştırılarak ilave ettiğinizde kekin dibine
çökmez. Keki 200-250 gr meyve
şekerlemesi, parça çikolata, ceviz, badem,
kuru üzüm ile yapabilirsiniz.