Yabanmersinli kek

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

8 kişilik -

Malzemeler

125 gr tereyağı veya margarin

3 yumurta

100 gr pudra şekeri

150 gr un

5 gr kabartma tozu

225 gr yaban mersini

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kanyak (arzu edilirse)



Hazırlanışı

Oda sıcaklığındaki sıvı yağ ve pudra şekerini çırpın, içine oda sıcaklığındaki yumurtaları tek tek ilave edin. Unu kabartma tozu ile eleyerek karışıma ekleyin. Yaban mersinlerini bir kaşık un ile karıştırın ve ilave edin. Dikdörtgen veya yuvarlak kek kalıbını yağlayın. Kek malzemesini kalıba aktarın, ortasını kaşıkla bastırın, böylece kek eşit kabaracaktır. 220 derece ısıtılmış fırında önce 5 dakika pişirin, daha sonra ısıyı 180 dereceye indirin ve 30-35 dakika fırın kapağını açmadan pişirin. Piştiğini anlamak için kekin ortasına kürdan saplayarak kontrol edin, kürdan kuru çıkarsa kek pişmiş demektir. Fırından çıkan kekin üzerine çatalla delikler açın ve kanyak gezdirin. Ayrıca kekin üzerini parlatmak için ısıtılmış kayısı marmelatı sürebilirsiniz.



Püf noktası: Meyveleri bir kaşık un ile karıştırılarak ilave ettiğinizde kekin dibine çökmez. Keki 200-250 gr meyve şekerlemesi, parça çikolata, ceviz, badem, kuru üzüm ile yapabilirsiniz.