Zebra kek

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- kişilik -

Malzemeler

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı portakal suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kakao

2 su bardağı un

Yarım su bardağı kakaolu puding (hazır toz halinde)

Yarım paket kabartma tozu



Hazırlanışı:

Yumurtaları şekerle birlikte mikser yardımıyla iki misli kabarana dek çırpın. Portakal suyu ve zeytinyağını ekleyip birkaç dakika daha çırpın. Elenmiş un ile kabartma tozunu da ekleyin. Tahta bir kaşıkla karıştırıp bu karışımı ikiye ayırın. Kakaoyu ayırmış olduğunuz karışımlardan birine ilave edin. Spatula yardımı ile kakaoyu iyice yedirin. Hamurları, yağlanmış tek porsiyonluk kek kalıplarına eşit ölçüde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 25-30 dakika pişirin.