Limonlu cupcake

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5 kişilik kişilik 20-25 dakika

Unu, şekeri, kabartma tozunu, limon kabuğunu, tereyağını mikser ile iyice karışana ve hafif kumlu bir kıvamı olana kadar yavaş hızda çırpın. Karışıma mikser çalışırken yavaş yavaş sütü ekleyin ve çırpmaya devam edin. Daha sonra, karışıma yumurtayı da ekleyin, çırpın. Kenarlarda kalan karışmamış malzeme olursa spatula yardımı ile sıyırın ve karışıma ekleyin. Hazırladığınız karışımı cupcake kağıtlarına 2/3 ölçüde dolduracak şekilde bölüştürün. Kekleri önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika üstleri altın sarısı renk alana kadar pişirin. Kekler fırındayken, siz limon aromalı beyaz çikolata dolgusunu hazırlamaya başlayın. Kremayı kısık ateşte ufak bir kapta ısıtın, kaynamasına izin vermeyin. İçine ufak ufak parçalar halinde doğradığınız beyaz çikolatayı ekleyin. Ateşi kapatın ve kremanın sıcaklığının çikolatayı eritmesi için sürekli karıştırın. Hafif ılıklaşınca limon kabuklarını da ekleyip karıştırın. Bu karışımı kekler sıcakken krema sıkma uçlu bir poşet yardımı ile keklerin içine sıkın.



Süslemesi için

Üst süslemesi için pasta malzemeleri mağazalarından alabileceğiniz beyaz renk şeker hamuru kullanabilirsiniz. Aynı hamuru alacağınız jel gıda boyaları ile renklendirip farklı renkler elde edebilirsiniz. Şeker hamurunu temiz ve düz bir zeminde hafif mısır nişastası yardımı ile 3 mm. kalınlığında açıp cupcake’i kestiğiniz aynı şekilli kalıpla kesin. Kestiğiniz şeker hamurunu su ve fırça yardımıyla ıslattığınız cupcake’in üst yüzeyine yapıştırın. Ardından farklı renklerde şeker hamurları ile süsleyebilirsiniz.