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Pratik bu tarifle parti mönünüzü zenginleştirin!

4 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı süt

40 gr. eritilmiş tereyağı

1 su bardağı un

1/4 çay kaşığı tuz

8 küçük sufle kabı

Kapları yağlamak için sıvıyağ



Hazırlanışı:

Fırını 190 dereceye ayarlayın. Cam bir kasede yumurta, süt ve tereyağını mikser yardımıyla 5 dakika çırpın. Unu ve tuzu ekleyin, ancak çok fazla karıştırmayın. Sufle kaplarını fırça ile yağlayın. Karışımı sufle kaplarına, ¾’ünü dolduracak şekilde paylaştırın. Fırının orta rafında 25 dakika pişirin. Pişirirken kapağını açmayın. Reçel ya da krem çikolata ile servis yapın.