Popovers
Pratik bu tarifle parti mönünüzü zenginleştirin!
4 kişilik
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Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı süt
40 gr. eritilmiş tereyağı
1 su bardağı un
1/4 çay kaşığı tuz
8 küçük sufle kabı
Kapları yağlamak için sıvıyağ
Hazırlanışı:
Fırını 190 dereceye ayarlayın. Cam bir kasede yumurta, süt ve tereyağını mikser yardımıyla 5 dakika çırpın. Unu ve tuzu ekleyin, ancak çok fazla karıştırmayın. Sufle kaplarını fırça ile yağlayın. Karışımı sufle kaplarına, ¾’ünü dolduracak şekilde paylaştırın. Fırının orta rafında 25 dakika pişirin. Pişirirken kapağını açmayın. Reçel ya da krem çikolata ile servis yapın.