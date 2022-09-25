Sezar Salatası adı nereden geliyor? İşte ilginç hikayesi ve Sezar Salata tarifi

Sezar Salatası bugün dünyanın pek çok farklı ülkesinde, farklı versiyonlarıyla yer alan bir lezzet. Bu makalede Sezar Salatası adı nereden geliyor? sorusu ışığında salatanın tarihçesine kısa bir bakış atıyoruz. Ayna zamanda Lezzet Dergisi mutfak şefi Başak Öngel'in anlatımıyla Sezar Salata tarifine bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım...

SEZAR SALATA NEDİR?

Britannica, Sezar Salata'nın 1920'lerde Meksika'nın Tijuana kentinde icat edilen yeşil bir marul salatası türü olduğunu duyuruyor. Bugün hem Türkiye'de hem pek çok ülkede birçok insan salatanın adını Jül Sezar'dan aldığını varsayıyor. Ancak gerçek öyle değil.

SEZAR SALATANIN TARİHÇESİ

Sezar Salatası İtalyan Cesare Cardini tarafından Meksika'da icat edildi. 1896'da Kuzey İtalya'da doğan Cardini, bir restoran işletmecisi ve şefti. Klasik salatasını yaratmaya başlamadan önce Kuzey Amerika'ya yerleşti ve birkaç restoranda çalıştı. Aslında, Sezar salatasını tamamen başka bir ülkede icat etmeden önce Kaliforniya'da en az birkaç restoran açtığı söylenir.

Klasik Sezar salatası 1924'te Meksika'nın Tijuana kentinde icat edildi. Caesar Cardini, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde restoran işleten bir İtalyan göçmeniydi. Cardini o dönem alkol yasakları nedeniyleMeksika'nın Tijuana kentinde çalışıyordu. Cardini'nin kızı Rosa, babasının 4 Temmuz 1924'te Hotel Cesar'daki Cardini's restoranında salatayı icat ettiğini belirtiyor. Büyük bir akşam yemeği telaşı nedeniyle malzemeler tükenmişti. Cardini bu yüzden eldeki malzemelerden yeni salata yaratmaya karar verdi. Bazıları ise salatayı ilk hazırlayanın aslında Sezar'ın kardeşi Alex olduğunu söylüyor. Alex, Meksika'da kendi restoranlarını açtı. Bazı kişiler klasik salatayı bulanın Sezar'ın genç bir çalışanı olan Livio Santini olduğunu; ancak Cardini'ye mal olduğunu söylüyor. Versiyonlar ve kimin bulduğu konusunda tartışmalar olsa da Sezar Salata'nın ilk yapıldığı yer belli: Tijuana.

Cardiniler, 1948'de ünlü aile tariflerinin patentini aldıkları Tijuana'dan Los Angeles'a taşındı. Bu yemek şimdi Caesar Cardini'nin Sosu olarak satılıyor.

Sezar Salata İçin Gerekli Malzemeler

Zeytinyağı

Rende parmesan

2 adet ançüez

2-3 yemek kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı hardal

3 diş sarımsak

Tuz ½

limon suyu

1 adet marul

2 dilim tost ekmeği

Sezar Salata Tarifi