Enfes Tat: Sütlü sade un helvası nasıl yapılır?

Evde olan malzemelerle pratik bir tatlı yapmak istediğinizde direk akıllara un helvası gelir. Un helvasını uzun uzun kavurmanız gerekse bile kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayabilir, tatlı krizinizi giderebilirsiniz. Ayrıca, çat kapı gelen misafirlere ziyafet sunabilirsiniz. Evinizin kurtarıcısı olan un helvasını nasıl mı yapıyoruz? Gelin hep birlikte Gizem Güzey tarafından hazırlanan sade sütlü un helvası tarifine bakalım...

Sütlü Sade Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

70 gram tereyağı

1,5 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker



Sütlü Sade Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları



Bir tencereye şerbeti için süt ve şekeri ekleyip kaynatın, altını kapatıp soğumaya bırakın.

Tencereye tereyağını alın ve eritin.

Eriyen yağın üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.

İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Bu aşamada rengi dönecek ve sıvı bir kıvam almaya başlayacaktır.

10-15 dakika kadar orta ateşte kavurma işlemini sürdürün.

Hazırladığınız hafif soğumaya başlamış şerbeti sıcak helvaya yavaş yavaş ekleyin ve güzelce karıştırın.

Şerbetini iyice çektikten sonra helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice katılaşınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sütlü Sade Un Helvası Tarifinin Püf Noktaları