Enfes Tat: Sütlü sade un helvası nasıl yapılır?
Tatlı kriziniz mi tuttu? Canınız un helvası mı çekti? Kokusu tüm eve yayılan sade sütlü un helvası mı yapmak istiyorsunuz? Gizem Güzey tarafından hazırlanan, tadı damağınızda kalacak sade sütlü un helvası reçetesiyle karşınızdayız...
Evde olan malzemelerle pratik bir tatlı yapmak istediğinizde direk akıllara un helvası gelir. Un helvasını uzun uzun kavurmanız gerekse bile kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayabilir, tatlı krizinizi giderebilirsiniz. Ayrıca, çat kapı gelen misafirlere ziyafet sunabilirsiniz. Evinizin kurtarıcısı olan un helvasını nasıl mı yapıyoruz? Gelin hep birlikte Gizem Güzey tarafından hazırlanan sade sütlü un helvası tarifine bakalım...
Sütlü Sade Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 70 gram tereyağı
- 1,5 su bardağı un
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
Sütlü Sade Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları
- Bir tencereye şerbeti için süt ve şekeri ekleyip kaynatın, altını kapatıp soğumaya bırakın.
- Tencereye tereyağını alın ve eritin.
- Eriyen yağın üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.
- İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Bu aşamada rengi dönecek ve sıvı bir kıvam almaya başlayacaktır.
- 10-15 dakika kadar orta ateşte kavurma işlemini sürdürün.
- Hazırladığınız hafif soğumaya başlamış şerbeti sıcak helvaya yavaş yavaş ekleyin ve güzelce karıştırın.
- Şerbetini iyice çektikten sonra helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice katılaşınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Sütlü Sade Un Helvası Tarifinin Püf Noktaları
- Helva sıcak şerbeti ise ılık olmalıdır.
- Demlenirken kapağını açmamalısınız.
- Orta ateşte kavurmaya dikkat edilmelidir.
- Şerbeti 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su seklinde yapabilirsiniz.