Ahududulu krema tatlısı
Tatlı bir kaçamak!
- kişilik
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Malzemesi
3 yaprak jelatin
450 ml krema
200 ml süt
100 gr toz şeker
1 paket vanilya
Sosu için
400 gr ahududu
50 gr toz şeker
1.5 çay kaşığı mısır unu
Hazırlanışı:
Jelatinleri soğuk su dolu yayvan bir kaba alarak 5 dakika bekletin. Krema, süt, şeker ve vanilyayı tencereye alıp ısıtın. Yumuşamış olan jelatin yapraklarını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. 20 dakika bekletin ve servis bardaklarına paylaştırın. Ahududuları tencereye alın ve mısır ununu ekleyip karıştırın. Karışımı orta ateşte 4-5 dakika ahududu suyunu bırakana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan kremalı tatlıların üzerine paylaştırın. Buzdolabında soğutup wservis yapın.Ahududulu krema tatlısı artık hazır, afiyet olsun.