Ahududulu krema tatlısı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tatlı bir kaçamak!

- kişilik -

Malzemesi

3 yaprak jelatin

450 ml krema

200 ml süt

100 gr toz şeker

1 paket vanilya

Sosu için

400 gr ahududu

50 gr toz şeker

1.5 çay kaşığı mısır unu



Hazırlanışı:

Jelatinleri soğuk su dolu yayvan bir kaba alarak 5 dakika bekletin. Krema, süt, şeker ve vanilyayı tencereye alıp ısıtın. Yumuşamış olan jelatin yapraklarını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. 20 dakika bekletin ve servis bardaklarına paylaştırın. Ahududuları tencereye alın ve mısır ununu ekleyip karıştırın. Karışımı orta ateşte 4-5 dakika ahududu suyunu bırakana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan kremalı tatlıların üzerine paylaştırın. Buzdolabında soğutup wservis yapın.Ahududulu krema tatlısı artık hazır, afiyet olsun.

